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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
60 saniyede bugün (05 Temmuz 2024)

İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bazı illerde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1993'te Sivas ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı
Bahçeli: Merih Demiral'a 2 maç men cezası tasvibi imkansız, skandal bir karardır

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