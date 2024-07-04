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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, vakfın Maslak’taki merkezinde düzenlenen toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2024)

DMM, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında ek zam çıktı" iddialarını yalanladı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonlarında 29 ilde 108 şüpheli yakalandı
Çorum'da otomobil aldıkları kişiyi tehdit ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
TÜRSAB'dan Orta Doğulu turistlere tehdide kınama

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