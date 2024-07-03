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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
60 saniyede bugün (03 Temmuz 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, ülkesinin Demiral'a yaptırım talebine ilişkin Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya ile) Sinop nükleer santrali için ciddi adımlar atabiliriz
Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı
Gazze'nin Refah kentinde bazıları çürümeye yüz tutmuş 9 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

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