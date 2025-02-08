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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
60 saniyede bugün (08 Şubat 2025)

Kazakistan, "Born Bold" kampanyasıyla Türkiye ile işbirliğini güçlendiriyor
Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler anısına Oryantiring yarışı düzenlendi
Başkentte mobilya dükkanında çıkıp 2 dükkana daha sıçrayan yangın söndürüldü
İstanbul Valiliğinden Ataşehir'deki Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı iddiasına ilişkin açıklama:

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