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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
60 saniyede bugün (07 Şubat 2025)

Gümüşhane'de anne ayı ve yavruları görüntülendi
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve fırtınamsı rüzgar uyarısı
Sırp suç örgütü elebaşının İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada karar
Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak
Fethiye'de kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne battı

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