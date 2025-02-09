Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,630.10
BTC/USDT
96,172.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Şubat 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
60 saniyede bugün (09 Şubat 2025)

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı
İstanbul'da "viyadük düzenleme çalışması" metro hattındaki yolcuları mağdur etti
Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak
Yurt genelinde hafta boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek

Benzer haberler

60 saniyede bugün (09 Şubat 2025)

60 saniyede bugün (09 Şubat 2025)

60 saniyede bugün (08 Şubat 2025)

60 saniyede bugün (07 Şubat 2025)

60 saniyede bugün (06 Şubat 2025)

60 saniyede bugün (06 Şubat 2025)
60 saniyede bugün (05 Şubat 2025)

60 saniyede bugün (05 Şubat 2025)
60 saniyede bugün (04 Şubat 2025)

60 saniyede bugün (04 Şubat 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet