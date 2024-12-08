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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
60 saniyede bugün (08 Aralık 2024)

Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü dönüşü sağlanmış olacaktır
Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'la telefonda görüştü
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacağını bildirdi

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