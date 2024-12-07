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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 5113 konutun teslim töreninin ardından hak sahibi bir ailenin evini ziyaret etti. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
60 saniyede bugün (07 Aralık 2024)

4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde yeni ve sürdürülebilir okul kültürü ele alındı
Bakan Uraloğlu: Yeniköprü Tüneli'nin resmi açılışını yakında gerçekleştireceğiz
Bakan Kurum: 2024 yılında 200 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz
Bakan Fidan, Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti

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