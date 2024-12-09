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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
60 saniyede bugün (09 Aralık 2024)

AYM, yardım toplama süresinin sadece bir yıl uzatılabileceğini öngören kuralı iptal etti
Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Bolat, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq ile bir araya geldi
Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor

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