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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İdareciler Günü Programı'nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
60 saniyede bugün (07 Ocak 2025)

Bakan Kurum: 22 eylemden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı'mızı açıkladık
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Tarım ve Orman Bakanlığı pestisitlere ilişkin kalıntı limitlerini düzenledi
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

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