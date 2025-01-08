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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılım, transfer planlamaları ve güncel gelişmelere ilişkin Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
60 saniyede bugün (08 Ocak 2025)

Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis
Rize'de iki PTT çalışanını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi
İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

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