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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
60 saniyede bugün (06 Ocak 2025)

Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Harran Üniversitesi güz çiğdeminin yeni türünü literatüre kazandırdı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Beyoğlu'nda bir camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında

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