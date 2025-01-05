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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
60 saniyede bugün (05 Ocak 2025)

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi

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