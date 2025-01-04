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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
60 saniyede bugün (04 Ocak 2025)

Rize'de onkoloji merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı
Beylikdüzü'nde otomobilin merdivenleri aşarak yaya yoluna girmesi güvenlik kamerasında
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller Sergisi" açıldı
Sis Dağı'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü yapıldı

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