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Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
60 saniyede bugün (06 Temmuz 2025)

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalan 5 asker şehit oldu
Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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