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İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüsde yangın çıktı. Olay yerinden yayındayız. İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
60 saniyede bugün (07 Temmuz 2025)

Kilis'te ormanlar yangınlara karşı jandarma tarafından denetleniyor
Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'nin altına düştü
DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Uzmanından orman yangınları konusunda "kritik zaman" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

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