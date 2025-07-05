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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
60 saniyede bugün (05 Temmuz 2025)

"Alev savaşçıları"nın Hatay'daki zorlu mesaisi aralıksız sürüyor
Bakan Kurum'dan orman yangınlarındaki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te "çatışma sonrası ekonomi" ele alındı
İzmir'de önceden otlardan temizlenen bahçe yangından etkilenmedi
Bakan Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi

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