Dolar
39.86
Euro
46.99
Altın
3,333.26
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,269.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile hatıra fotoğrafı çektirdi -VTR-
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
60 saniyede bugün (04 Temmuz 2025)

Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
İstanbul merkezli terör operasyonlarında gözaltına alınan 32 zanlıdan 14'ü tutuklandı
Türk Dil Kurumu Avrupa Terminoloji Birliği'ne üye oldu
İzmir Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi "hayalet köy"e dönüştürdü
Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın da aralarında bulunduğu 34 kişi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (04 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (04 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (03 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (02 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (01 Temmuz 2025)

60 saniyede bugün (01 Temmuz 2025)
60 saniyede bugün (30 Haziran 2025)

60 saniyede bugün (30 Haziran 2025)
60 saniyede bugün (29 Haziran 2025)

60 saniyede bugün (29 Haziran 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet