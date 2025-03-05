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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ metrobüs üst geçidinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. - VTR -
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
60 saniyede bugün (05 Mart 2025)

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bilim insanları, güneş ısısının deprem üzerindeki etkisine işaret ediyor
Emine Erdoğan: Aile Yılı ilan ettiğimiz bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlıyız
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