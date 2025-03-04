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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
60 saniyede bugün (04 Mart 2025)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Acun Ilıcalı, Saadettin Saran ile bazı şüpheliler hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame düzenlendi
CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma
İzmir'de alışveriş merkezinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü

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