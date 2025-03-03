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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
60 saniyede bugün (03 Mart 2025)

Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri üçüncü gününde yoğun katılımla sürdü
Almanya'nın Mannheim kentinde araç kalabalığın arasına daldı
Ankara'da barınaklardan bırakılan köpekler için 71 bin 695 lira ceza uygulanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İZSU'ya 1,8 milyon lira ceza
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