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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
60 saniyede bugün (02 Mart 2025)

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "trafik" konulu güvenlik toplantısına ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Zirvesi için Londra'da
Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Stratcom Talks yayın hayatına başladı

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