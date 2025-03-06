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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
60 saniyede bugün (06 Mart 2025)

Bakan Işıkhan'dan İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi'ne ilişkin açıklama
Dünya Meteoroloji Örgütü: La Nina hava olayının kısa ömürlü olması muhtemel
PKK/KCK operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcılarıyla meclis üyeleri hakkındaki iddianamenin detayları
TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine 57 tonluk gıda yardımı
"Devlet Teşvik Tanıtım Günleri" Ankara'da başladı

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