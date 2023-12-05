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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
60 saniyede bugün (05 Aralık 2023)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (İİT)üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi toplam ticaretimizin yüzde 19'unu oluşturuyor
Geleneksel zeytin yetiştiriciliği UNESCO listesine alındı
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

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