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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
60 saniyede bugün (06 Aralık 2023)

TOKİ Başkanı Bulut, Kahramanmaraş'ta incelemede bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un doğum gününü kutladı
Dilan ve Engin Polat'ın el konulan araçları görüntülendi
Efteni Gölü Islahı Projesi'nin ilk kısmında sona yaklaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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