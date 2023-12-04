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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
60 saniyede bugün (04 Aralık 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin emisyonları 2030'a kadar 100 milyon ton azaltmayı hedeflediğini bildirdi
Kahramanmaraş'ın tarhanası AB coğrafi işaret belgesi tesciliyle sevindirdi
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi

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