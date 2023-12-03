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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda konuşuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
60 saniyede bugün (03 Aralık 2023)

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Türkiye'den Gazze'ye 11 uçak yardım, 2 gemi gönderildi
Akçakoca'da sahil ve parklarda hafta sonu yoğunluk oluştu
Türk F-16'ları Romanya'da selamlama uçuşu yaptı
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Şiddetli yağıştan etkilenen Tirilye'de selin yaraları sarılıyor

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