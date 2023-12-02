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Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
60 saniyede bugün (02 Aralık 2023)

Ankara Emniyetinden "çocuk kaçırma girişimi" paylaşımlarına ilişkin açıklama
Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek
Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi devam ediyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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