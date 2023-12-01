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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
60 saniyede bugün (01 Aralık 2023)

Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı
İstanbul Valiliği, kentin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ni ziyaret etti
Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
ASKİ'den "su tasarrufu" çağrısı

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