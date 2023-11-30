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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. - VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
60 saniyede bugün (30 Kasım 2023)

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi
Meclis Başkanı Kurtulmuş, DEVA Partisi milletvekillerini kabul etti
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

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