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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
60 saniyede bugün (04 Şubat 2024)

2 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin sembolüdür
Diyarbakır ve Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Üsküdar'da Gazzeli çocuklar için "sessiz yürüyüş"
İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da protesto edildi

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