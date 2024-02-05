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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
60 saniyede bugün (05 Şubat 2024)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 111. sayısını yayımladı
MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı
RTÜK "Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri"ni 8 Mart'ta açıklayacak
ÇOMÜ'de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğrenciler anısına hatıra ormanı
Çorum'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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