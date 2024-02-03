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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
60 saniyede bugün (03 Şubat 2024)

Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Bakan Özhaseki: Bütün depremzede kardeşlerimizin evlerini teslim edeceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır
Malatya'da öğretmenler depremde ölen öğrencileri için Bangladeş'te su kuyusu açtırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz

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