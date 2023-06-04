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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
60 saniyede bugün (04 Haziran 2023)

İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrikler sürüyor
Bakan Yumaklı: Üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz
THY, İzlanda'nın hava yolu şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu

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