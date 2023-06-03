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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Göreve Başlama Töreni” için salona geldi.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
60 saniyede bugün (03 Haziran 2023)

Başkentte sağanağın etkisiyle su basan dairedeki eşyalar balkondan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Yayın dünyası 6-8 Haziran'da Rami Kütüphanesi'nde buluşacak
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

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