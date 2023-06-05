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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
60 saniyede bugün (05 Haziran 2023)

Bakan Güler: Birinci önceliğimiz, artan bir azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kastamonu Hanönü'de çeltik tarlaları su altında kaldı
Bafra'da sağanak su baskınlarına neden oldu

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