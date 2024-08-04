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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Sütlüce’de taraftarlar tarafından düzenlenen “1 meşale de sen yak” etkinliğinde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
60 saniyede bugün (04 Ağustos 2024)

Anadolu Otoyolu’ndaki çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: 2 milyon Filistinli, insanlığın gözü önünde ölüyor
Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumundadır
Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Başta Filistin olmak üzere, dünyanın herkes için daha güvenli bir yer olmasını diliyorum

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