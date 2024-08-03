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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ayasofya Meydanı'nda protesto gösterisi düzenleniyor Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
60 saniyede bugün (03 Ağustos 2024)

CANLI-İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Kuzkun'un ailesine başsağlığı mesajı
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Eskişehir'de sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü
"Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olmak için resmi başvurusunu birkaç gün içinde yapacak"

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