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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasındaki güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
60 saniyede bugün (02 Ağustos 2024)

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü
Türkiye, İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgiyi tepkisini İsrailli diplomatlara iletiyor
YKS tercih süresi uzatıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için taziye mesajı

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