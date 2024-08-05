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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
60 saniyede bugün (05 Ağustos 2024)

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisi Heniyye'yi kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati:Türkiye ve Mısır olarak Batı Şeria'daki durumun kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz
Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu
Uzmanlar, Heniyye suikastını ve bölgeye etkilerini SETA'ya değerlendirdi
Aydın'da otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

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