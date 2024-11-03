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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
60 saniyede bugün (03 Kasım 2024)

MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı
"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara ilişkin soruşturma sürüyor
İstanbul'da 4 ilçede eylem yapan temizlik işçileri nedeniyle hizmetlerde aksamalar yaşanıyor
İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

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