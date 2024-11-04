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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
60 saniyede bugün (04 Kasım 2024)

Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı
Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da
Roketsan, ileri teknoloji deniz sistemlerini Paris'te sergiliyor
2025 hac kuralarında ismi çıkanlar kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabilecek

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