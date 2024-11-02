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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
60 saniyede bugün (02 Kasım 2024)

Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
MSB'den, terör örgütü PKK'nın kaçırarak zorla örgüt faaliyetlerinde kullandığı çocuklara ilişkin paylaşım
Van'da hastanede silahlı saldırı sonucu biri sağlık çalışanı 2 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişte alamadığımız bazı ürünleri şimdi dünyanın dört bir yerine ihraç ediyoruz
Karaman'daki Yollarbaşı Göleti'nde kuraklığın etkisi görülüyor

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