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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
60 saniyede bugün (02 Haziran 2024)

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze protestosu
İzmit Körfezi'nde 16 yılda yaklaşık 8 bin metreküp deniz çöpü toplandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen gözünü kan bürümüş muhterise artık dur denilmeli

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