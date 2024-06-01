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İtalya’nın başkenti Roma’da Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Haziran 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
60 saniyede bugün (01 Haziran 2024)

Manisa'da tarım alanında etkili olan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Gaziantep'te "baklava sarısı" 8 Milli Elektrikli Tren Seti'nin yıl sonunda raylara inmesi hedefleniyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
Motosikletlilerden İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde "soykırım" protestosu

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