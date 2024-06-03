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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
60 saniyede bugün (03 Haziran 2024)

İçişleri Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında etik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı
Türkiye, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine iki F-16 uçağıyla katıldı
Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyede
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mezuniyet balolarını yasaklamadık
Yapay zeka iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabilir

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