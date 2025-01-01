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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
60 saniyede bugün (01 Ocak 2025)

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Siirt'ten Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı

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