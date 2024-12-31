Dolar
35.37
Euro
36.65
Altın
2,623.30
ETH/USDT
3,409.50
BTC/USDT
94,909.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstiklal Caddesi yeni yıla hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti. - VTR
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
60 saniyede bugün (31 Aralık 2024)

Bakan Kurum: 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız
Rize'de yağışın ardından heyelan oluştu
Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü
Yüzlerce STK yeni yılın ilk gününde Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluşuyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (31 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (31 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (30 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (29 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (28 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (28 Aralık 2024)
60 saniyede bugün (27 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (27 Aralık 2024)
60 saniyede bugün (26 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (26 Aralık 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet