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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
60 saniyede bugün (02 Ocak 2025)

Göç ve Diaspora Vakfının Suriye'ye ilişkin raporları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşların kandilini kutladı
Hablemitoğlu suikastı davasının duruşması 21 Nisan'da görülecek
e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldı
THK'den yangın söndürme uçaklarına ilişkin açıklama

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