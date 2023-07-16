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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Ülke genelindeki camilerde sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Fırat Taşdemir  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Ülke genelindeki camilerde sela okundu Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve 922 ilçedeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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